Минчан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон ярмарок выходного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех районах города можно будет приобрести овощи и фрукты нового урожая, а также свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд и непродовольственные товары.