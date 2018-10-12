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Минчан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

12 октября 2018 17:54
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Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон ярмарок выходного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки-1

Во всех районах города можно будет приобрести овощи и фрукты нового урожая, а также свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд и непродовольственные товары.

Минчан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки-4

Одна из главных площадок у «Чижовка-Арены». В этот раз свою продукцию здесь представят хозяйства Брестской области.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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