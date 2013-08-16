Правоохранители Беларуси обучились специальной программе по поиску лиц, распространяющих детскую порнографию в Интернете

Новости Беларуси. Новые методы борьбы с преступностью. Белорусские правоохранители обучились специальной программе по поиску лиц, которые распространяют детскую порнографию в Интернете. Международный учебный Центр Академии МВД уже во второй раз принимает экспертов национального агентства по переподготовке полицейских из Великобритании.

У этих специалистов 30-летний опыт работы в спецподразделениях Скотланд-Ярда по борьбе с торговлей людьми и детской порнографией. Специфику новой программы белорусы изучали неделю. Она успешно используется правоохранителями более 40 государств, включая США, Канаду, Австралию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Колтун, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Проблема детской порнографии зачастую тесно переплетается и сопряжена с совершением сексуальных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Только в текущем году сотрудниками наших подразделений выявлены 76 преступлений, из них 26 в категории тяжких, сопряженных с педофилией.

Мы инициировали изучение и прорабатываем вопрос введения уголовной ответственности за коллекционирование детской порнографии. Будем предпринимать и другие шаги по наращиванию усилий как в практической области, так и на законодательном уровне.

Ричард Мэттьюс, эксперт колледжа по переподготовке полицейских кадров Соединенного Королевства Великобритании и Серверной Ирландии:

У нас в Великобритании криминализируется даже владение таким материалом, то есть сбор коллекции изображений детской порнографии уже представляет собой уголовно наказуемое деяние. Мы считаем, что при таком подходе мы на более раннем уровне стараемся решить эту проблему и не допустить более серьезного насилия над детьми.