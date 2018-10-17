«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Новости Беларуси. От металлолома до алмазного порошка: белорусский металлургический гигант БМЗ провел масштабную конференцию поставщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV Международный форум в Минске собрал деловых партнеров из 13 стран. Среди них участники из Японии, Италии, Литвы, Венгрии, Германии. Подробности у корреспондента Виктории Ходосок.

Построенный в 80-х годах XX века «металлургический оркестр», как называют его сами сотрудники, сыграл десятки премьер на большой международной сцене. Сегодня БМЗ – известный динамично развивающийся гигант с самыми передовыми технологиями в производстве.

Павел Макарец, главный специалист по коммерческим вопросам ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:

На протяжении 30 лет мы создали много новых фактически производств. В амбициозных планах стоит задача выплавить 3 миллиона тонн стали в год. Для этого, понятно, требуются большие объемы сырья. Успех последних лет «Белорусского металлургического завода» невозможен без выстраивания надежных отношений с нашими поставщиками.

«Деловой язык» у БМЗ налажен с сотнями партнеров по всему миру. Как сильнее укрепить отношения? Обсудить вопрос специалисты отрасли собрались 17 октября в Минске.

Артурас Гаведас, директор ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтика» (Литва):

С заводом очень приятно работать, потому что очень сплоченный коллектив, очень компетентный, все вопросы решаются довольно быстро – запросы, ответы, очень хорошие технические специалисты, хорошо работает отдел качества. То есть работать с заводом довольно хорошо и легко.

Магнит для поставщиков сырья – умение гиганта безупречно вести дела. И признание заслуг – тоже знак качества двусторонней работы. Итоги международного форума – награда победителей, лучших партнеров белорусского завода.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:

Они реально по всем критериям вышли по своим категориям на первое место. Это оценка того вклада, который наши поставщики внесли конкретно в экономику завода, функционирование завода, в экспортные поставки. Есть шкала оценки, и каждый в своей категории занял первое место и стал лучшим.