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Температурные рекорды осени. Гидрометеорологи СНГ рассказали об изменениях климата

17 октября 2018 11:52
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Новости Беларуси. Температурные рекорды дня побиты 16 октября на большей части Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брагине во вторник было + 22,8 градуса. Погода в октябре удивляет не в первый раз.

Температурные рекорды осени. Гидрометеорологи СНГ рассказали об изменениях климата-1


Глобальные изменения климата: какое развитие они получат в ближайшие десятилетия? На нынешнем температурном фоне этот вопрос один из самых обсуждаемых на встрече представителей Межгосударственного совета гидрометеорологии стран СНГ. Она проходит в Минске.

Температурные рекорды осени. Гидрометеорологи СНГ рассказали об изменениях климата-3


Эксперты  говорят о  внедрении цифровых технологий в службе прогнозов. Их точность влияет на развитие целых отраслей. Важно и своевременно предупредить людей о надвигающейся стихии.  

Температурные рекорды осени. Гидрометеорологи СНГ рассказали об изменениях климата-5

Имран Абдулов, заместитель директора Национального центра по гидрометеорологии (Азербайджан):
Применение инновационных технологий – это очень важно для развития и правильного прогнозирования. Большое значение гидрометеорология играет в развитие сельского хозяйства, так как влияние климатических изменений – глобальная проблема.

Температурные рекорды осени. Гидрометеорологи СНГ рассказали об изменениях климата-8

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
Цифровизация – сегодня так модно говорить. Но это уже не дань моде, а необходимость. Это новые технологии, информирование друг друга – все это позволит более качественно делать продукт и более оперативно его доводить до соответствующих потребителей.

Всего на встрече планируют рассмотреть около 20 вопросов. Большинство из них касается реагирования на глобальные изменения климата, загрязнение окружающей среды.

# Погода в Беларуси # общество # Имран Абдулов # Андрей Худык # Фотофакт

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