Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу.
Он – настоящий рекордсмен по преображениям.
«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу.
Он – настоящий рекордсмен по преображениям.
Многие коренные жители столицы помнят, как Парковая магистраль – так назывался проспект до 1980 года – заканчивалась в районе современного Дворца спорта.
Десяток лет назад здесь были пара-тройка кафе и магазинов.
Сегодня это – едва ли не второй центр.
Вот уже третью неделю новость о застройке проспекта Победителей не сходит с газетных полос и телеэкранов.
Речь о новой дизайн-концепции площадки у Дворца спорта.
По задумке авторов, вдоль важнейшей девятикилометровой магистрали столицы расположатся ландшафтный парк, сцена и зона для проведения мероприятий.
Ещё одна задача масштабного обновления – навести порядок в рекламном пространстве Минска.
Елена Суходолова, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Представлена на рассмотрение концепция реабилитации территории с упорядочением размещения рекламных конструкций. Мы видим, что в городе их достаточно много, они не всегда размещались по архитектурным нормам и правилам.
Зачастую, реклама жила сама по себе.
Данная концепция предполагает вписать рекламные конструкции в архитектурную застройку.
На смену армаде баннеров и плакатов, разбросанных по всему городу, придут стройные ряды жидкокристаллических стендов, на европейский манер.
Пока проект только на бумаге, но одно известно точно: к ІІ Европейским играм проспект будет полностью благоустроен и озеленён.
Сегодня решается вопрос архитектурных концептов.
Елена Суходолова:
В зоне Дворца спорта – концептуальное предложение: разделить данную зону на места отдыха. Создать парковую зону, выставочную и сделать зону, где можно будет проводить всевозможные мероприятия, в том числе, концерты и ярмарки.
В рендерах бросается в глаза реконструкция Дома физкультурников под здание музея.
А также стеклянный купол над фундаментом Замковой церкви, улица ремесленников и кафе на набережной.
Авторы идеи уверяют: подобные перемены не испортят внешнего облика центральной части столицы, а только подчеркнут её достоинства. Туристы же даже хмурой осенью восхищаются центром и просят сохранить уютную минскую атмосферу.
Мужчина:
Я из Америки. Здесь очень красиво, а главное чисто. Мне нравится. Я бы ничего не менял.
Сегодня проспект Победителей – место единения двух эпох.
Магистраль совместила современные бизнес-центры и самобытный Верхний город, Троицкое предместье и Замчище.
А потому неудивительно, что именно эта локация попала в поле зрения архитекторов.
Илья Яцевич, архитектор:
Нам всё равно необходимо учитывать ту сложившуюся застройку, которая здесь была, тот контекст: к примеру, контуров земляного вала, контекст фундаментов зданий, которые здесь сохранились.
Как эскиз, как концепция – вполне неплохой себе проект.
Концепция уже успела получить одобрение градостроительного совета Минска.
Но сказать, каким проект получится в итоге, пока сложно. Важно лишь в погоне за современными веяниями сохранить дух, присущий исключительно белорусской столице.