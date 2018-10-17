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Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

17 октября 2018 14:37
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«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу.

Он – настоящий рекордсмен по преображениям.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-1

Многие коренные жители столицы помнят, как Парковая магистраль – так назывался проспект до 1980 года – заканчивалась в районе современного Дворца спорта.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-4

Десяток лет назад здесь были пара-тройка кафе и магазинов.

Сегодня это – едва ли не второй центр.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-7

Вот уже третью неделю новость о застройке проспекта Победителей не сходит с газетных полос и телеэкранов.

Речь о новой дизайн-концепции площадки у Дворца спорта.

По задумке авторов, вдоль важнейшей девятикилометровой магистрали столицы расположатся ландшафтный парк, сцена и зона для проведения мероприятий.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-10

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-12

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-14

Ещё одна задача масштабного обновления – навести порядок в рекламном пространстве Минска.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-17

Елена Суходолова, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Представлена на рассмотрение концепция реабилитации территории с упорядочением размещения рекламных конструкций. Мы видим, что в городе их достаточно много, они не всегда размещались по архитектурным нормам и правилам.

Зачастую, реклама жила сама по себе.

Данная концепция предполагает вписать рекламные конструкции в архитектурную застройку.  

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-20

На смену армаде баннеров и плакатов, разбросанных по всему городу, придут стройные ряды жидкокристаллических стендов, на европейский манер.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-23

Пока проект только на бумаге, но одно известно точно: к ІІ Европейским играм проспект будет полностью благоустроен и озеленён.

Сегодня решается вопрос архитектурных концептов.

Елена Суходолова:
В зоне Дворца спорта – концептуальное предложение: разделить данную зону на места отдыха. Создать парковую зону, выставочную и сделать зону, где можно будет проводить всевозможные мероприятия, в том числе, концерты и ярмарки.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-26

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-28

В рендерах бросается в глаза реконструкция Дома физкультурников под здание музея.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-31

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-33

А также стеклянный купол над фундаментом Замковой церкви, улица ремесленников и кафе на набережной.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-36

Авторы идеи уверяют: подобные перемены не испортят внешнего облика центральной части столицы, а только подчеркнут её достоинства. Туристы же даже хмурой осенью восхищаются центром и просят сохранить уютную минскую атмосферу.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-39

Мужчина:
Я из Америки. Здесь очень красиво, а главное чисто. Мне нравится. Я бы ничего не менял.

Сегодня проспект Победителей – место единения двух эпох.

Магистраль совместила современные бизнес-центры и самобытный Верхний город, Троицкое предместье и Замчище.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-42

А потому неудивительно, что именно эта локация попала в поле зрения архитекторов.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-45

Илья Яцевич, архитектор:
Нам всё равно необходимо учитывать ту сложившуюся застройку, которая здесь была, тот контекст: к примеру, контуров земляного вала, контекст фундаментов зданий, которые здесь сохранились.

Как эскиз, как концепция – вполне неплохой себе проект.

Концепция уже успела получить одобрение градостроительного совета Минска.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы-48

Но сказать, каким проект получится в итоге, пока сложно. Важно лишь в погоне за современными веяниями сохранить дух, присущий исключительно белорусской столице.

# Улицы Минска # общество # Илья Яцевич # Елена Суходолова

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