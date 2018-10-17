«Это просто монстр, денежный маньяк». Минчанка за 10 лет набрала в долг и кредит 300 тысяч долларов. И не отдаёт

Все думали, она торгует верхней одеждой, а она лишь «обувала» белорусов. В 2009 году минчанка регистрирует в столице фирму под названием «Мама и дочь» и арендует торговые площади. Знакомым и друзьям сообщается: заниматься Гнездиловы будут продажей верхней одежды. По ходу бурной деятельности организатор бизнеса Валентина Гнездилова начинает обращаться к друзьям и коллегам по цеху с просьбой одолжить различные суммы. Женщина слёзно просит, раздаёт расписки направо и налево, и сулит всё вернуть в срок. Отказать смогли немногие.

Людмила Навроцкая:

Мы дружили. Это был лучший из лучших человек. Добрейшая, честнейшая, можно так сказать.

Армен Арзуманян:

Я эту женщину обожал, любил, просто эту семью боготворил. Она была всегда такая красивая, весёлая. У нас с ней были очень замечательные, доверительные отношения. У меня было ощущение счастья, когда я узнавал, что она к нам придёт в гости. Спустя почти 10 лет, всем им станет понятно. Одевать белорусов в «Мама и дочь» не планировали, организация – лишь прикрытие, повод одолжить денег на закупку товара. Между тем, людей по полной «обували» и раздевали до последней нитки.

Людмила Навроцкая:

Умудрялась она даже у турков брать товар, оставаться им должной и не рассчитываться с ними, арендовать на «Славянском базаре» место, торговать и удирать, и не оплачивать аренду. Дарина Гулюта, юрист:

При анализе деятельности организации «Мама и дочь», стало очевидно, что арендную плату директор не оплачивала. Кроме того, имела задолженность за поставленный товар. О добросовестном ведении бизнеса здесь речи не идёт.

Когда на бизнес стали давать неохотно, Гнездилова повысила ставки, тем самым поднимая градус доверия. Давила на жалость, придумывая онкологические заболевания и даже смерть членов семьи. При этом не сильно заботилась «Сонька-Золотая ручка» о судьбах тех, на чьём доверии зарабатывала. Армен Арзуманян:

Она может сказать, что у неё внук с онкологией в Боровлянах, что у неё дочка с онкологией, что раком больна невестка. Это просто монстр, зомби. Я по-другому никак не могу назвать этого человека. Она для меня превратилась из замечательной красивой женщины, которую я любил, боготворил… Это – маньяк. Денежный маньяк. Людмила Навроцкая:

Она брала у людей, которые раком больны.

Армен Арзуманян:

В общей сложности, ущерб составляет в районе 7 тысяч долларов. Среди наших потерпевших от её действий есть даже смерть от невыноса такой ситуации. Женщина, ей было 72 года, поняла, что деньги не будут возвращены и с ней случился инфаркт. И она умерла. Знакомые отмечают: Гнездиловы никогда не бедствовали. Но коль долги за аренду и товар росли в геометрической прогрессии, в бизнес не вкладывалось ни копейки, а рука, берущая в долг, неустанно опускала в карман очередную банкноту, куда был направлен денежный поток? Информацией согласились поделиться вхожие в дом Валентины.

Юрий Дунчич:

Они даже фирму организовали под названием «Мама и дочь», вот они всем этим занимались, и семьёй собирались в Венгрию на постоянное место жительства. Людмила Навроцкая:

Ей нужно было срочно отсюда уехать, на ПМЖ в другую страну. Они собирались уехать за границу, с пустыми карманами они не могли. И был один выход: быстренько грабануть, продать всё, что есть – продали квартиры, машину. И не успели уехать. За месяц до побега в Будапешт Гнездилову взяли сотрудники правоохранительных органов.

Юрий Дунчич:

Около 30 пострадавших, в том числе, за границей. Люди брали кредит, до сих пор выплачивают, давали ей деньги. Женщина есть, которая выступила поручителем под большую сумму, и у неё теперь арестовали имущество: дачу, квартиру, и весь бизнес, все счета. Нам должны, лично нашей семье, 25 тысяч долларов США. 5 лет назад обманутые и обиженные начали стучать во все двери и обивать пороги. После многочисленных отказов, добились возбуждения уголовного дела.

И сегодня, находясь в судах, они продолжают искать потерпевших. Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:

Судом Советского района в настоящее время рассматривается уголовное дело по обвинению Гнездиловой Валентины Петровны 1959 года рождения, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса РБ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обвинение предъявлено по 24 эпизодам преступной деятельности в отношении 27 потерпевших. Также фигурирует 1 эпизод в отношении банковской структуры: получение кредита путём мошеннических действий. Общая сумма ущерба – более 600 тысяч деноминированных рублей, а это 29,5 тысяч базовых величин.