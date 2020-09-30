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С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера

30 сентября 2020 13:44
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Новости Беларуси. Ожидается, через две недели заработает уникальное оборудование для лучевой терапии в новом корпусе минского онкодиспансера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новом здании будут размещены палаты на 240 мест и реанимационное отделение. Также будут оборудованы два радиологических отделения для пациентов, которые проходят лучевую терапию.

С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера-1

С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера-3

Новый корпус оснастят четырьмя линейными ускорителями. С их помощью можно проводить стандартное и радиохирургическое лечение. Помимо этого будут оборудованы три специальные камеры позиционирования. Это новые системы с максимально точным наведением излучения.

С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера-6

С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера-8

Ожидается, что с открытием нового здания исчезнет проблема с проведением лучевой терапии. Пока же по объективным причинам пациентам необходимо ждать очереди.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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