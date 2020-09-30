С уникальным оборудованием для лучевой терапии. Как устроен новый корпус минского онкологического диспансера

Новости Беларуси. Ожидается, через две недели заработает уникальное оборудование для лучевой терапии в новом корпусе минского онкодиспансера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новом здании будут размещены палаты на 240 мест и реанимационное отделение. Также будут оборудованы два радиологических отделения для пациентов, которые проходят лучевую терапию.