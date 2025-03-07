«С удовольствием идёшь на работу, зная, что поможешь кому-то». Поговорили с врачом о новых методах лечения рака

Профессиональные кадры – одна из главных составляющих успешных операций среди специалистов РНПЦ как молодые врачи, только начинающие свой медицинский путь, так и те, кто уже много десятков лет отдал изучению и лечению онкологических заболеваний. Такой профессиональный тандем – мудрость опыта и энергия молодости – становится залогом качественной работы.

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. Цикл программ «Созидаем вместе» на СТВ. Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Виктор Кохнюк, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Я закончил Минский государственный медицинский институт в 1982 году с отличием. У меня не было других оценок, кроме 5. Я шел распределяться первым среди всех. И меня зачислили в клиническую ординатуру. Тогда это называлось НИИ онкологии и медицинской радиологии. Закончив ее, встал вопрос – чем непосредственно заниматься. Конечно, были различные варианты. Злокачественная опухоль молочных желез, лечение пациентов со злокачественными опухолями головы и шеи. И вариант лечения колоректального рака, который мной был выбран. Все эти годы, начиная с 1982 года, я работаю в центре на различных должностях, начиная с младшего научного сотрудника. И вот с 2008 года я уже работаю заместителем директора по хирургии.

Я люблю свою работу, я люблю медицину, а свою непосредственную работу я люблю, потому что мы можем помогать людям. Всегда хорошо, если помог человеку. Это вызывает удовлетворение. Ты с удовольствием идешь на работу, зная, что ты поможешь кому-то. Диагностика выросла во многом, я не знаю каких-то других методов лечения в мире, которые бы не применялись в нашем центре.

Действительно, сегодня белорусская медицина шагнула далеко вперед, в том числе и в области онкологии. Отечественный рынок пополняется собственными разработками лекарственных препаратов, а лечение проводят комплексные, высокого качества, от диагностики до реабилитации. На этом акцент.