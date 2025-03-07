Как узнать о генетической предрасположенности к раку? Узнали в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Оборудование в центре постоянно обновляется. Недавно в РНПЦ заработал секвенатор ДНК второго поколения, который позволяет узнать о генетической предрасположенности человека к онкологическому заболеванию и предупредить о развитии болезни. Прибор позволяет установить диагноз и сделать прогноз для качественного и, самое главное, индивидуального лечения пациента.

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. Цикл программ «Созидаем вместе» на СТВ. Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Елена Субоч, заведующая онкологическим отделением генетики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Мы начинали с самых простых технологий в стенах небольшой лаборатории. В настоящее время выполняем широкий спектр высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований для всех онкологических учреждений нашей республики, функционируем как самостоятельное отделение генетики в составе Республиканской молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза.

Раньше считалось, что злокачественное образование имеет много общего, поэтому существовали единые схемы лечения для каждого типа опухолей, основанные на гистологических и клинических характеристиках, которые применялись для всех пациентов. В современной медицине назрела необходимость адаптировать терапию под каждого пациента. Так появился персонализированный подход, который основан на понимании молекулярно-биологических характеристик опухолей.

Сегодня перед началом лечения каждому пациенту проводится молекулярно-генетическое тестирование. Это помогает понять, есть ли в опухоли пациента молекулярно-генетические маркеры, которые будут свидетельствовать о чувствительности опухоли к определенным видам таргетной терапии. Мы единственная лаборатория в республике, которая выполняет все эти исследования для назначения таргетной терапии для пациентов всех наших онкологических диспансеров.