«Жизнь человека – это самое ценное, что у нас есть» – Сергей Поляков о лечении онкологии в Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. Цикл программ «Созидаем вместе» на СТВ. Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Онкология – бич XXI века. Каждый год в мире выявляют не менее 14 миллионов новых случаев злокачественных образований. В Беларуси в последние годы тяжелый диагноз ставить стали чаще. Но причина этому – большая работа отечественных специалистов, проводимая в области ранней диагностики. Уникальная онкологическая служба, которая сохранилась еще с прошлого столетия, активно развивается. Каждый седьмой заболевший белорус в итоге побеждает болезнь.

Место, где двигают медицину на новый уровень и дарят надежду тем, кто ведет борьбу с тяжелым недугом – РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. За почти 65-летнюю историю здесь сумели создать эффективную систему оказания специализированной помощи людям, сформировать свою научную школу, а еще спасти десятки тысяч человеческих жизней.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Почти 65 лет назад было принято решение о создании онкологической службы. Изначально она находилась в городе Минске. Когда было понятно, что эта проблема очень актуальна, таких пациентов достаточно много, было принято решение о строительстве центра. Тогда, конечно, это было всего лишь два небольших здания. Постепенно все это разрасталось, но надо сказать, что уже тогда это было очень энергоемкое место. Уже тогда были довольно современные по тем временам операционные, были очень именитые хирурги, которые осваивали самые сложные хирургические вмешательства. Тогда формировались те первые подходы, когда это лечение, как правило, какое-то комплексное, комбинированное, когда применяется сразу несколько методов лечения. Основателем и создателем, если так можно выразиться, был Николай Николаевич Александров, первый директор нашего центра. Человек, прошедший всю войну, преданный настолько искренне своему делу, он являлся безапелляционным авторитетом в сфере онкологии не только в нашей республике, но и тогда же был Советский Союз. В Минске были методы лечения некоторые, которые применялись впервые в нашей стране. Новое оборудование, инновационные технологии, прогрессивный подход – центр давно вписан в историю мировой онкологии. Сегодня это многофункциональное и высокотехнологическое учреждение, в котором ежегодно оказывают помощь тысячам пациентов.