Лукашенко – Мин Аун Хлайну: мы готовы работать во всех секторах и направлениях

Локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с лидером этой страны. Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы документально закрепили наши намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. Это те области, где Беларусь обладает высокими компетенциями, и это подтвердилось на бизнес-форуме, который прошел накануне.

В нынешнем году мы возобновляем работу Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству и в ближайшее время создадим совместную комиссию по инновационному и научно-техническому сотрудничеству. В ближайшее время наши специалисты и министры, члены правительства посетят Мьянму, и специалисты из Мьянмы побудут в Беларуси для того, чтобы более глубоко и всесторонне изучить наши возможности и расширить взаимодействие. По предложению премьер-министра Мьянмы мы готовы работать во всех секторах и направлениях. Беларусь также открыта для работы специалистов из Мьянмы здесь.

Высокий гость пригласил Президента Беларуси посетить Мьянму с ответным визитом и вручил орден Союза Мьянмы. Это высшая награда этой страны, присуждаемая правительством.