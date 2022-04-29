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С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства

29 апреля 2022 06:57
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия и дальше продолжат надежно защищать внешние рубежи Союзного государства. Такое решение озвучили на заседании коллегии Пограничного комитета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли как руководители ведомств, так и представители Пограничной службы ФСБ России, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.  

С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства-1

Основная цель встречи – вопросы, связанные с охраной границы, что особенно актуально сейчас в условиях новых угроз и вызовов. Когда ситуация постоянно меняется и требует мгновенной реакции. В том числе поиска новых технологических подходов, ведь время не стоит на месте.  

С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства-4

За 20 лет взаимодействия пограничным ведомствам удалось реализовать не одну союзную программу, благодаря которым удалось не только обновить инфраструктуру, но и улучшить техническое оснащение подразделений границы средствами охраны, связи и спецтехникой. Совместную работу между пограничными ведомствами России и Беларуси, равно как и единую политику по обеспечению безопасности Союзного государства, продолжат и далее.  

# Госпогранкомитет # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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