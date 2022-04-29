С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства

Новости Беларуси. Беларусь и Россия и дальше продолжат надежно защищать внешние рубежи Союзного государства. Такое решение озвучили на заседании коллегии Пограничного комитета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли как руководители ведомств, так и представители Пограничной службы ФСБ России, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Основная цель встречи – вопросы, связанные с охраной границы, что особенно актуально сейчас в условиях новых угроз и вызовов. Когда ситуация постоянно меняется и требует мгновенной реакции. В том числе поиска новых технологических подходов, ведь время не стоит на месте.