С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства
Новости Беларуси. Беларусь и Россия и дальше продолжат надежно защищать внешние рубежи Союзного государства. Такое решение озвучили на заседании коллегии Пограничного комитета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли как руководители ведомств, так и представители Пограничной службы ФСБ России, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Основная цель встречи – вопросы, связанные с охраной границы, что особенно актуально сейчас в условиях новых угроз и вызовов. Когда ситуация постоянно меняется и требует мгновенной реакции. В том числе поиска новых технологических подходов, ведь время не стоит на месте.
За 20 лет взаимодействия пограничным ведомствам удалось реализовать не одну союзную программу, благодаря которым удалось не только обновить инфраструктуру, но и улучшить техническое оснащение подразделений границы средствами охраны, связи и спецтехникой. Совместную работу между пограничными ведомствами России и Беларуси, равно как и единую политику по обеспечению безопасности Союзного государства, продолжат и далее.