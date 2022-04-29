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Квесты и турниры. 29 апреля в Беларуси пройдёт «Библионочь»

29 апреля 2022 06:54
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Новости Беларуси. 29 апреля библиотеки страны приглашают как взрослых, так и детей необычно провести время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим вечером в читательских залах пройдет «Библионочь».  

Квесты и турниры. 29 апреля в Беларуси пройдёт «Библионочь»-1

Акция в поддержку чтения объединит любителей книг двух городов Беларуси – Минска и Бреста. Участвуют восемь крупных библиотек, у каждой своя тема и программа. В 2022 году главной площадкой для «Библионочи» в столице станет Национальная библиотека Беларуси.  

Квесты и турниры. 29 апреля в Беларуси пройдёт «Библионочь»-4

Сокровищница знаний приглашает всех желающих совершить путешествие в будущее. Кроме того, любознательных посетителей ждут активные квесты, устроят шахматно-шашечный турнир, шумные компании смогут поиграть в настольные игры и насладиться иллюзионными шоу.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Фотофакт

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