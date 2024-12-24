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С супругой воспитывают пятерых детей. Пообщались с многодетным отцом Дмитрием Черняковым о семейных ценностях

24 декабря 2024 11:52
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С супругой воспитывают пятерых детей. Пообщались с многодетным отцом Дмитрием Черняковым о семейных ценностях -1

Дмитрий Черняков, отец пяти детей, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам:
Стать отцом – это был осознанный шаг, я шел на него запланировано, мы с супругой ждали этого момента. Наш первенец был долгожданный, бывает так, что родители пытаются, а у них не получается, с нашим первенцем так было. Когда мы узнали, что супруга беременна, были очень рады.

С супругой мы расписались в 2011 году. Встречаться начали в 2009. Шаг стать отцом был предпринят, когда был решен жилищный вопрос. Стать отцом и быть готовым стать отцом можно в любой момент. Когда родился первый ребенок, появилось чувство тревожности, что-то неизвестное и непонятное. Как это все будет происходить? Первые какие-то там колики в животе, первые пеленки, первое купание. Все впервые, эмоции переполняли через край.

С супругой воспитывают пятерых детей. Пообщались с многодетным отцом Дмитрием Черняковым о семейных ценностях -3

В нашей семье воспитывается пятеро детей. Самому старшему Владимиру – 10. Самому младшему Сергею – три годика. Саше восемь, Василине шесть, Алексею пять. В воспитании детей у нас с супругой одинаково. Я бесконфликтный человек и готов где-то пойти на какие-то уступки. Ругаться при детях не совсем корректно, не совсем правильно. Я достаточно строгий отец.

Подробности в видео.

# Воспитание детей # Многодетные семьи в Беларуси

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