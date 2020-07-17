С сулугуни и кусочком лаваша. Как правильно съесть дыню и поможет ли арбуз очистить организм

Белые светлые полосы, темные семечки, сухой хвостик. Признаков, по которым можно определить зрелость и сочность бахчевых, масса!

Какие считаются самыми вкусными? Фамил Газийев, продавец:

Вот этот, как барабан, звенит. Узбекские, как и казахстанские. Есть еще желтые арбузы. Фамил Газийев:

Это Украина выращивает, летом привозит. Есть, ну так, не такие сладкие как этот. Просто цвет желтый – люди хотят попробовать.

Идеальная ягода при сжатии будет пружинить и хрустеть. Только не переборщите с проверкой. Больших пятен не бойтесь, на этом бочке арбуз лежал на земле, а значит хорошенько напитался солнцем. Вы удивитесь, но выбирать в «полосатом рейсе» можно и по половому признаку. Фамил Газийев:

Вот еще девочка, пупок еще больше. Маленький пупок – это значит мальчик, всегда девочка вкуснее.

Белые прожилки на мякоти выдают незрелость. А вот цвет напрямую зависит от сорта. Например, иранские арбузы – алые, а вот казахстанские – розовые. Картину могут испортить нитраты, их выдаст синеватый оттенок и глянец. У качественного арбуза всегда шероховатая бархатистая поверхность.

Юлия Бычинская, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Негативное влияние заключается в том, что попадая в организм человека, нитраты превращаются в нитриты, вызывают отравления и также обладают канцерогенным эффектом. От сердцевины к корке идут желтоватые линии – это тоже показывает наличие нитратов. Поэтому с осторожностью надо давать арбуз детям и беременным.

Чем больше, тем слаще. Это простое правило работает как с арбузами, так и дынями. Чтобы последние были, как варенье, выбирайте с желтыми полосами, зеленые выдают незрелость. Но если вы любите кисло-сладкий вкус – эта летняя песня про вас. Когда дыня легко остается без хвостика – это печать годности.

Фамил Газийев:

Когда трогаете, она будет более сочная. Обычно у нас едят с сулугуни и кусочком лаваша. Арбуз и дыню, действительно, можно есть с аппетитом, они не оставят следа на фигуре. Всего около 30 калорий на 100 граммов плюс витамины группы В, С, К, Р. Подвох в 8 граммах сахара! Поэтому очищение арбузами, скорее миф. Просто относитесь к бахчевым, как к десерту и не злоупотребляйте. Особенно это касается людей с сахарным диабетом.

Марта Марудова, диетолог:

Съев большую дозировку арбузов и дыней, насыщение небольшое, потом человек хочет съесть больше, он может переедать. Там высокий гликемический индекс. И правильнее съесть арбуз в конце нормального приема пищи, а не как самостоятельное блюдо, чтобы не разжигать аппетит. На прилавки магазинов и рынков бахчевые, как зарубежная продукция, уже попадают по документам. Их вы вправе потребовать у продавцов. Но с рук покупать дороже себе. Как и половинить арбуз. Это негигиенично и категорически запрещено по санитарным нормам. Обращайте внимание, чтобы арбузы не хранились навалом и не были на прямых солнечных лучах. Это может привести к брожению и нанести вред здоровью.