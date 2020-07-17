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В Беларуси выведут собственный сорт персиков

17 июля 2020 09:04
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Новости Беларуси. Белорусские учёные обещают вывести первый отечественный сорт персика уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси выведут собственный сорт персиков-1



Специалисты утверждают: в Беларуси цветут не только яблоневые сады. Наряду с нашими традиционными культурами, таким как груша, вишня или слива, в последние годы селекционеры предложили населению два новых сорта абрикосов. Способствует этому и климат.   

В Беларуси выведут собственный сорт персиков-3

Уже есть промышленные плантации винограда в южной и центральной части Беларуси, некоторые хозяйства пытаются его выращивать и в Витебской области.   

# Белорусские фрукты # общество # Фотофакт

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