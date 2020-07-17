Не спится в жару? 4 совета сомнолога
Летние температуры в этом году зашкаливают. Несмотря на периодический ветер и дождь, столбик термометра уже несколько раз поднимался выше 30 градусов. Из–за изнурительной жары многие жалуются на плохой сон. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказываем, на что следует обратить внимание, чтобы отдыхать комфортно.
Татьяна Горбат, врач-сомнолог:
Когда человеку жарко, он ворочается, потеет, не может привычно уснуть. Поэтому на первое место выходит гигиена сна – как можно и нужно это предусматривать.
Чему, все-таки, стоит отдать предпочтение, чтобы не навредить здоровью и наутро не проснуться с болью в теле?
Татьяна Горбат:
Предпочтение нужно отдать кондиционеру, который будет поддерживать необходимую температуру. Но если нет такой возможности, то, конечно, нужно максимально проветривать помещение перед сном, чтобы происходила вентиляция воздуха.
Интенсивная работа желудка также способствует повышению температуры тела. Поэтому вечером лучше не есть продуктов, которые долго перевариваются.
Татьяна Горбат:
Питьевой режим должен быть умеренным. Безусловно, это должна быть вода обычная, без красителей, несладкая и в ограниченном количестве. Если очень жарко – воды нужно пить больше.
Спать в жару с открытыми окнами ночью опасно?
Постельное бельё в борьбе с летней бессонницей – не последнее дело. Выбирайте лёгкие дышащие ткани, с поверхности которых быстро испаряется влага.
Татьяна Горбат:
Это обязательно натуральные ткани – хлопок, натуральный шелк по возможности, чтобы пот, влага с поверхности тела впитывалась. То же самое касается пижамы.
Лето – это лёгкая одежда, загар и тёплые ночные прогулки. Но излишне жаркая погода несёт в себе и ряд неудобств. Известно, что душные ночи особо тяжело переживают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако даже здоровым, приходится нелегко.
Минчане:
– Если мне очень жарко, то я делаю сквозняк легкий. Это душ, побольше пить воды, больше лёгкой еды.
– У меня в комнате два вентилятора – я таким образом спасаюсь.
Чтобы не испытывать проблем со сном, достаточно просто как можно чаще проветривать помещение, правильно выбирать постельное белье, наладить питьевой режим, не употреблять перед сном жирную пищу и кофеин. Идеальная формула летнего сна найдена!