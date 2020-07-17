Не спится в жару? 4 совета сомнолога

Летние температуры в этом году зашкаливают. Несмотря на периодический ветер и дождь, столбик термометра уже несколько раз поднимался выше 30 градусов. Из–за изнурительной жары многие жалуются на плохой сон. В программе « Новое утро» на РТР-Беларусь рассказываем, на что следует обратить внимание, чтобы отдыхать комфортно.

Татьяна Горбат, врач-сомнолог:

Когда человеку жарко, он ворочается, потеет, не может привычно уснуть. Поэтому на первое место выходит гигиена сна – как можно и нужно это предусматривать.

Чему, все-таки, стоит отдать предпочтение, чтобы не навредить здоровью и наутро не проснуться с болью в теле?

Татьяна Горбат:

Предпочтение нужно отдать кондиционеру, который будет поддерживать необходимую температуру. Но если нет такой возможности, то, конечно, нужно максимально проветривать помещение перед сном, чтобы происходила вентиляция воздуха.

Интенсивная работа желудка также способствует повышению температуры тела. Поэтому вечером лучше не есть продуктов, которые долго перевариваются.