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БРСМ открывает 8 онлайн-приёмных

17 июля 2020 08:51
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Новости Беларуси. В преддверии важного общественно-политического события в Беларуси самая массовая молодёжная организация страны открывает 8 онлайн-приёмных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу они начнут уже 17 июля на официальных интернет-сайтах организации и по принципу одного окна.  

БРСМ открывает 8 онлайн-приёмных-1

Их главная задача – оказать максимальное содействие в решении проблемных вопросов жителей страны, обратившихся за помощью. Для этого необходимо лишь заполнить предложенную форму и изложить суть проблемы.  

Все обращения граждан, независимо от места проживания, автоматически регистрируются и будут рассмотрены специалистами в самые кратчайшие сроки.   

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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