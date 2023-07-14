Прямой эфир

Звёздность пока ещё не присваиваем. Общежития каких категорий есть в Минске?

14 июля 2023 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ольга, ваша работа связана с общежитиями. Для вас это романтика, образ жизни или необходимость?

Звёздность пока ещё не присваиваем. Общежития каких категорий есть в Минске?-1

Ольга Мусаева, заместитель заведующего сектором жилищных отношений, проживает в общежитии:
Моя жизнь непосредственно связана с работой. Я работаю в том числе с общежитиями, и проживаю в одном из общежитий нашего предприятия. Хочу отметить, что мир не стоит на месте. Мы не стоим на месте, развиваемся. В том числе развивается наше предприятие. Мы принимаем на свой баланс все больше общежитий. Общежития с каждым годом улучшают свои показатели, категории. Стараемся предоставлять гражданам жилые помещения.

Наталья Надольская:
Вы сказали про категории. Это как у отелей – три, четыре звезды? Какие категории существуют у нас? Как можно повысить эту категорию?

Ольга Мусаева:
Звездность мы пока еще не присваиваем нашим общежитиям, но следует задуматься над этим вопросом. У нас есть категории коридорного, блочного и квартирного типа.

«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска – подробнее здесь.

# Общежития в Минске # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»
14 июля 2023 10:39

«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ
14 июля 2023 10:32

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ

Будущее белорусской эстрады в надёжных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко
14 июля 2023 10:11

Будущее белорусской эстрады в надёжных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко