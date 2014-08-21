Жатва-2014. Список лучших комбайнерских экипажей в Беларуси

Новости Беларуси. Уже стали известны имена лучших экипажей по республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гомельщине им стал тандем Василия Коваля и Виталия Ильёва из агрокомбината «Холмеч» Речицкого района. Они положили в закрома страны более 5 тысяч тонн зерна.

Лидерами жатвы в Могилёвской области стали представители Шкловского района. Вячеслав Карпович и Николай Рябцев из «Александрийского» вместе пополнили республиканский каравай 7 тысячами тонн зерна.

В Минской области по традиции лидер жатвы работает в агрокомбинате «Ждановичи». Этот агрокомбинат уже не первый год отмечается самыми продуктивными комбайнерами. Сейчас в его рядах 7-тысячник Беларуси - Виктор Стельмах. Он перехватил лидерство у прошлогоднего лучшего комбайнера, своего коллеги Михаила Солодухи. Последний, к слову, не намного отстал от своего товарища. На счету Михаила Солодухи в этом году больше 6 тысяч тонн.

В Гродненской области тон страды задает Мостовский район. Лучшим здесь стал комбайнер СПК имени Мицкевича Пётр Москвенков. В его активе более 4 тысяч тонн намолоченного зерна.

В Брестской области лучшими среди комбайнеров стали представители Барановичского района. Владимир Гончаров и Андрей Собко из СПК «Крошин» убрали почти 550 гектаров, записав на свой счет более 3 200 тысяч тонн зерна.

На Витебщине лидерство вот уже больше недели удерживает Игорь Болтиков, комбайнер «Штотц АгроСервис Митьковщина» Оршанского района. Еще 11 августа он стал первым 3-тысячником области. И до сих пор не сдает позиции, без помощника намолачивая за смену по 200-240 тонн зерна.