Семейный подряд: дед и внук Болботкины отработали на жатве-2014 рука об руку

Новости Беларуси. Все еще продолжают бороться за урожай аграрии северного региона Беларуси. В Витебской области осталось убрать чуть более 3% площадей. Последние гектары овса домолачивают и в хозяйстве «АгроБоровинка» Шумилинского района

Самый опытный комбайнер – Анатолий Болботкин с 40-летним стажем. Самый «зеленый» – Владислав Болботкин, первогодка на уборочной. Причем работают дед с внуком на одной машине. О сплаве дедовского опыта и юношеского азарта в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В роковых сороковых с этого поля взлетали военные самолеты. А сегодня здесь летает комбайн деда и внука Болботкиных. Главная задача – опередить дождь, который на сегодня обещали синоптики.

Анатолий Болботкин, комбайнер ОАО «АгроБоровинка»:

Передают штормовое предупреждение. Надо постараться, чтобы это поле сегодня закончить.

Говорит со знанием дела. За 40 лет работы в сельском хозяйстве Анатолий Николаевич повидал всякое. Помнит даже, как трудился на комбайне с прицепным бункером. Это, говорит, небо и земля.

Анатолий Болботкин, комбайнер ОАО «АгроБоровинка»:

Этот, конечно, лучший. Не сравнить с Нивой. Там в кабине духотища, жарища, пылища. Пыли похватали. Всякое было.

А было и такое. К примеру, в разные годы помощниками комбайнера становились двое сыновей, племянники, а теперь вот и старший внук.

Владислав Болботкин, помощник комбайнера ОАО «АгроБоровинка»:

Лучше же с дедом! Дед поможет, но если что не так, ругаться будет.

Анатолий Болботкин, комбайнер ОАО «АгроБоровинка»:

Я не ругался, делал замечание. Внуку как-то и замечание сделать, как своему. А чужому ребенку как-то другой раз не сделаешь. А своего так надо учить хорошо, чтоб запомнил.

Для 16-летнего Влада горячее лето-2014 стало настоящей школой молодого бойца.

Анатолий Болботкин, комбайнер ОАО «АгроБоровинка»:

Самое главное, чтобы желание было. А научиться? Научиться всему можно. Медведи на велосипедах катаются. А человек на комбайне тем более сумеет работать.

Сумеет работать – сможет и зарабатывать. Тем более, в этом году зарплаты у комбайнеров будут столь же весомыми, как и урожай. Потому уже сегодня Болботкин-младший задумывается, куда потратит собственные деньги.

Владислав Болботкин, помощник комбайнера ОАО «АгроБоровинка»:

Деду на день рождения надо подарок купить. Все-таки взял же на работу. И так, может для себя что куплю.

А пока семейный тандем буквально вырывает у природы погожие минуты, чтобы наконец завершить уборку. Ведь…

Анатолий Болботкин, комбайнер ОАО «АгроБоровинка»:

Хлебушек все любят. И желательно с маслом.