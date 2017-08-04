С сентября в магазинной замороженной рыбе масса льда должна быть меньше 5%, а в креветках –14%

Новости Беларуси. Недобросовестных производителей и продавцов замороженной рыбы станет меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На защите прав потребителей – новый техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбной продукции, в котором прописаны все требования, от толщины ледяной корки до допустимого содержания влаги.

Логичный вопрос: вырастет ли цена на рыбу, если ретейлеры не смогут больше продавать нам под видом рыбы лед?

Уже с сентября 2017 года в замороженной рыбе масса глазури не должна превышать 5 %, а в креветках – 14 %. Все чаще покупатели предпочитают продукцию сухой заморозки или вовсе охлажденную рыбу.