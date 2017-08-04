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С сентября в магазинной замороженной рыбе масса льда должна быть меньше 5%, а в креветках –14%

04 августа 2017 17:33
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Новости Беларуси. Недобросовестных производителей и продавцов замороженной рыбы станет меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На защите прав потребителей – новый техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбной продукции, в котором прописаны все требования, от толщины ледяной корки до допустимого содержания влаги.

Логичный вопрос: вырастет ли цена на рыбу, если ретейлеры не смогут больше продавать нам под видом рыбы лед?

Уже с сентября 2017 года в замороженной рыбе масса глазури не должна превышать 5 %, а в креветках – 14 %. Все чаще покупатели предпочитают продукцию сухой заморозки или вовсе охлажденную рыбу.

Больше новостей экономики за 4 августа в видеоинформации.

# общество # Торговля в Беларуси

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