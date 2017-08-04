В курортном пригороде Гомеля ревизия выявила 41 пустующий земельный участок

Новости Беларуси. Там, где по закону не первый год уже должны были стоять жилые дома, до сих пор пустыри, заросшие бурьяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чонки всегда были желанным местом жизни гомельчан. Курортный поселок с санаториями, турбазами и домами отдыха расположился на живописном берегу Сожа. Но жилищная революция здесь произошла только в XXI веке: свободную землю нарезали на участки, и население поселка выросло в полтора раза всего за несколько лет. Сегодня в местном сельсовете на учете стоит больше 200 нуждающихся в улучшении жилищных условий, но свободной земли нет. Хотя это как посмотреть.

Александр Добриян, СТВ:

Полтора гектара земли в самом центре курортного поселка всего в 2 километрах от Гомеля. Рыночная стоимость этой земли – порядка 600 тысяч рублей. Парадоксально, но факт: эта «золотая» земля не первый год превращается в банальную свалку бытовых отходов. На этом пустыре могут разместиться полтора десятка домовладений. Лоты разлетелись бы на аукционе, да никто не выставляет. Еще 40 потенциальных участков сотрудники госконтроля нашли, всего лишь внимательно изучив улицы поселка.

Андрей Прикота, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Проверкой выявлен 41 пустующий земельный участок, который в установленные сроки освоен не был. По законодательству они должны были быть изъяты и перераспределены среди других граждан. В то же время сельисполкомом надлежащих мер по изъятию и перераспределению этих участков принято не было. Кроме того, оказалось, что прежнее руководство сельсовета занижало реальную стоимость земельных участков, чем нанесло ущерб государству. Документы уже изучают в прокуратуре области. Тем временем наводить порядок на курортной земле предстоит новым людям.

Вадим Третьяк, исполняющий обязанности председатели Чонковского сельского исполнительного комитета:

Сейчас, после проверки Комитета госконтроля, будем проводить работу по изъятию тех участков, по которым закончились сроки строительства. Это очень большая работа, которая требует и финансовых средств. Конечно, с каждым будем разговаривать индивидуально. Жизненные ситуации бывают разные. Например, Сергей Мирончук с женой приехали в Чонки из Узбекистана – решили помочь семье погибшего брата достроить дом. Там, где годами ничего не делалось, за три недели появилось жилье.