Десятки цветников высадили в Минске к 950-летию города

В каждом районе столице соткали, как минимум, по одному такому пёстрому ковру. Тысячи живых цветов и килограммы мраморной крошки, и цветник готов. В 2017 году столичные декораторы специально разрабатывали этюды. В основании каждого – 950-тилетие Минска. Всего на городских клумбах сейчас высажено около двух миллионов цветов. Приблизительно столько и жителей белорусской столицы.