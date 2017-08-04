Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи

Новости Беларуси. Олимпийский Сочи в 2017 году готовится к историческому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре здесь пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Свыше 20 тысяч участников из более чем 150 стран – это даже больше, чем в зимнюю Олимпиаду, которую город принимал в 2014 году. К интернациональной встрече присоединится и наша страна. Талантливые и активные в спорте, науке, культуре, медицине – Беларусь на форуме представят три сотни молодых людей. Он стипендиат специального фонда Президента, магистрант Академии управления, активист. И вот еще новое амплуа – один из тех счастливчиков, кому повезло стать частью исторического события, сочинского фестиваля. В 2017 году к празднику молодежи и студентов готовится более 300 участников от Беларуси. И каждый из них уверен: нам есть что показать.

Евгений Цыба, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

У нас замечательная, красивая страна. У нас огромный социальный потенциал, у нас очень много талантливых людей. Очень большие успехи в экономике, в производстве, в транспорте (у нас огромный транзитный транспортный потенциал). Поэтому, безусловно, есть показать очень много чего, и многие не знают об этом. На сочинском фестивале соберутся самые прогрессивные молодые умы, чтобы представить свои проекты, которые смогут изменить мир. Среди них и наша Мария Шелестова.

Мария Шелестова, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

Вообще программа настолько насыщенная, что что-то конкретно я так и не выделила для себя. То есть интересно абсолютно все. Различные семинары по экономике, семинары по политике и все тому подобное. Мне хочется, если честно, побывать на всех, чтобы как можно больше впитать информации. Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России впервые за последние 30 лет. До этого она дважды принимала гостей форума. Кстати, Беларусь участвует в празднике молодежи не в первый раз. Мы были на Кубе в 1997 и Венесуэле – в 2005.