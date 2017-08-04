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Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи

04 августа 2017 17:22
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Новости Беларуси. Олимпийский Сочи в 2017 году готовится к историческому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В октябре здесь пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Свыше 20 тысяч участников из более чем 150 стран – это даже больше, чем в зимнюю Олимпиаду, которую город принимал в 2014 году. К интернациональной встрече присоединится и наша страна. Талантливые и активные в спорте, науке, культуре, медицине – Беларусь на форуме представят три сотни молодых людей.

Он стипендиат специального фонда Президента, магистрант Академии управления, активист. И вот еще новое амплуа – один из тех счастливчиков, кому повезло стать частью исторического события, сочинского фестиваля. В 2017 году к празднику молодежи и студентов готовится более 300 участников от Беларуси. И каждый из них уверен: нам есть что показать.

Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи-1

Евгений Цыба, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
У нас замечательная, красивая страна. У нас огромный социальный потенциал, у нас очень много талантливых людей. Очень большие успехи в экономике, в производстве, в транспорте (у нас огромный транзитный транспортный потенциал).

Поэтому, безусловно, есть показать очень много чего, и многие не знают об этом.

На сочинском фестивале соберутся самые прогрессивные молодые умы, чтобы представить свои проекты, которые смогут изменить мир. Среди них и наша Мария Шелестова.

Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи-4

Мария Шелестова, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
Вообще программа настолько насыщенная, что что-то конкретно я так и не выделила для себя. То есть интересно абсолютно все. Различные семинары по экономике, семинары по политике и все тому подобное.

Мне хочется, если честно, побывать на всех, чтобы как можно больше впитать информации.

Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России впервые за последние 30 лет. До этого она дважды принимала гостей форума. Кстати, Беларусь участвует в празднике молодежи не в первый раз. Мы были на Кубе в 1997 и Венесуэле – в 2005.

Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи-7

Продлится интернациональная встреча в Сочи больше недели. Каждый ее день будет посвящен одному из континентов планеты.

В общем, за всю свою историю это станет одним самых масштабных форумов.

Виктория Ходосок, СТВ:
До фестиваля остается все меньше и меньше дней. Всего участие в нем примут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Находить общий язык они будут традиционно в неформальной и дружеской обстановке. А это значит, не обойдется без встреч, приятных знакомств и теплой атмосферы.

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Виктория Ходосок # Евгений Цыба # Мария Шелестова

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