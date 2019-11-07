«Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство». Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя со времен Советского Союза прошло уже много лет, идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся актуальны и в наше время. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленина по всей стране.

Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси.