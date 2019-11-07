Программа семейного капитала продлена: что изменилось?

Прекрасный подарок для белорусских родителей – программа семейного капитала продлена еще на 5 лет. Кроме того, увеличилась и сама сумма выплат. И это далеко не единственное положительное новшество. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Светлана Белаш. Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Указом Президента данная программа продлена на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, и по новой программе семьям при рождении третьего или последующих детей семейный капитал будет предоставляться в белорусских рублях: 22 тысячи 500 белорусских рублей.

Программа предусматриваем какую-нибудь индексацию с учетом изменения потребительских цен? Если да, то как это будет происходит? Светлана Белаш:

Да, учитывая, что семейный капитал с 1 января 2020 года будет предоставляться в белорусских рублях, предусмотрена ежегодная индексация данной суммы с нарастающим итогом. Как можно получить семейный капитал? Светлана Белаш:

Начнем с того, кто имеет право на получение этого капитала. Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в нашей стране, при рождении, усыновлении или удочерении в их семье третьего или последующих детей имеет право на назначение семейного капитала. Одни из основных условий, которые предъявляются к родителям, – это гражданство Республики Беларусь и постоянное проживание в стране.

Для назначения семейного капитала требование постоянного проживания в нашей стране предъявляется также и к детям, которые учитываются в составе семьи. Имеет ли значение возраст детей? Светлана Белаш:

Да. Семейный капитал предоставляется семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в возрасте до 18 лет. У нас многодетная семья – семья, в которой на иждивение воспитания находятся трое и более несовершеннолетних детей. Есть ли такое понятие, как «целевое использование» семейного капитала или родители могут по своему усмотрению распорядиться своими деньгами? Светлана Белаш:

Есть, конечно. Семейный капитал предполагает использование его по направлениям, которые утверждены Указом Президента. Есть два условия для распоряжения средствами семейного капитала: по истечении 17 лет с даты рождения ребенка, в связи с которым он был назначен, и досрочное использование. По общему правилу, семейный капитал предполагает долгосрочную поддержку многодетных семей и по истечении 18 лет данные средства можно будет использовать по любому направлению: улучшению жилищных условий, получению образования, причем любыми членами семьи, получению услуг здравоохранения, услуг в сфере социального обслуживания и на формирование накопительной и дополнительной пенсии матери, мачехе, либо родителю в неполной семье.