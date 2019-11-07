Программа семейного капитала продлена: что изменилось?
Прекрасный подарок для белорусских родителей – программа семейного капитала продлена еще на 5 лет. Кроме того, увеличилась и сама сумма выплат. И это далеко не единственное положительное новшество.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Светлана Белаш.
Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Указом Президента данная программа продлена на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, и по новой программе семьям при рождении третьего или последующих детей семейный капитал будет предоставляться в белорусских рублях: 22 тысячи 500 белорусских рублей.
Программа предусматриваем какую-нибудь индексацию с учетом изменения потребительских цен? Если да, то как это будет происходит?
Светлана Белаш:
Да, учитывая, что семейный капитал с 1 января 2020 года будет предоставляться в белорусских рублях, предусмотрена ежегодная индексация данной суммы с нарастающим итогом.
Как можно получить семейный капитал?
Светлана Белаш:
Начнем с того, кто имеет право на получение этого капитала. Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в нашей стране, при рождении, усыновлении или удочерении в их семье третьего или последующих детей имеет право на назначение семейного капитала. Одни из основных условий, которые предъявляются к родителям, – это гражданство Республики Беларусь и постоянное проживание в стране.
Для назначения семейного капитала требование постоянного проживания в нашей стране предъявляется также и к детям, которые учитываются в составе семьи.
Имеет ли значение возраст детей?
Светлана Белаш:
Да. Семейный капитал предоставляется семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в возрасте до 18 лет. У нас многодетная семья – семья, в которой на иждивение воспитания находятся трое и более несовершеннолетних детей.
Есть ли такое понятие, как «целевое использование» семейного капитала или родители могут по своему усмотрению распорядиться своими деньгами?
Светлана Белаш:
Есть, конечно. Семейный капитал предполагает использование его по направлениям, которые утверждены Указом Президента. Есть два условия для распоряжения средствами семейного капитала: по истечении 17 лет с даты рождения ребенка, в связи с которым он был назначен, и досрочное использование. По общему правилу, семейный капитал предполагает долгосрочную поддержку многодетных семей и по истечении 18 лет данные средства можно будет использовать по любому направлению: улучшению жилищных условий, получению образования, причем любыми членами семьи, получению услуг здравоохранения, услуг в сфере социального обслуживания и на формирование накопительной и дополнительной пенсии матери, мачехе, либо родителю в неполной семье.
Учитывая потребности многодетных семей, указом Президента, который вступил в силу и продлил программу семейного капитала, расширены направления досрочных средств семейного капитала, независимо от даты, когда он назначен. С 1 января 2020 года будут использоваться средства семейного капитала на строительство, реконструкцию, покупку жилого помещения, на погашение задолженности и процентов по кредитам, на получение платного высшего образования первой ступени либо специального образования в государственных учреждениях образования. Расширен перечень медицинских услуг стоматологическими услугами, на которые можно использовать средства семейного капитала досрочно.
Кто может претендовать на эту сумму денег?
Светлана Белаш:
По правилу, установленному указом Главы государства, семейный капитал в полной семье назначается матери или мачехе. Нужно понимать, что средства семейного капитала могут расходоваться в интересах любого члена семьи.