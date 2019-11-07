По ночам – заморозки. Погода в Беларуси на большие выходные

Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет.

Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны дожди, днём вероятность осадков не превышает 10%. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В пятницу ночью столбик термометра будет показывать +3… +6°С, в северных районах воздух может охладиться до 0… -2°С. Днём потеплеет до +8… +10°C, в Гомельской области – до +12°C.

9 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью в республике похолодает до +1… +7°С. В северо-восточных районах при прояснениях ожидается 0… -2°С. Днём потеплеет до +6… +12°С, на южных территориях – до +13… +15°С.

10 ноября в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +4… +11°C, днём – поднимется до +9… +15°С.

Ранее мы рассказывали, что по погоде 8 ноября можно узнать, какой будет зима.