«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.
Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.
Для них это своего рода вступительный экзамен. Они продемонстрировали то, чему уже научились в части – строевую подготовку и боевые приемы.
Никита Шкиренко, рядовой:
С самого детства мечтал носить голубой берет. Занимался гандболом, рукопашным боем, бегал, подтягивался.
Для приглашенных на церемонии подготовили показательные выступления по рукопашному бою и тактической подготовке.