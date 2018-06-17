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«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

17 июня 2018 13:30
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Новости Беларуси. 16 июня более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До церемонии они осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.

«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу-1

Для них это своего рода вступительный экзамен. Они продемонстрировали то, чему уже научились в части – строевую подготовку и боевые приемы.

«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу-4

Никита Шкиренко, рядовой:
С самого детства мечтал носить голубой берет. Занимался гандболом, рукопашным боем, бегал, подтягивался.

Для приглашенных на церемонии подготовили показательные выступления по рукопашному бою и тактической подготовке.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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