18 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +29°С

Новости Беларуси. 18 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами.

Согласно данным Белгидромета, в понедельник в республике будет переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами в отдельных районах ожидаются в основном по востоку страны.

Утром местами может быть слабый туман. Ветер синоптики предсказывают неустойчивый, от слабого до умеренного, при грозах – порывистый.

В ночное время суток температура воздуха понизится до +12… +18°С, а местами похолодает до +9… +11°С. Днём потеплеет до +23… +29°С.