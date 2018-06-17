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18 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +29°С

17 июня 2018 12:50
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Новости Беларуси. 18 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами.  

Согласно данным Белгидромета, в понедельник в республике будет переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами в отдельных районах ожидаются в основном по востоку страны.  

Утром местами может быть слабый туман. Ветер синоптики предсказывают неустойчивый, от слабого до умеренного, при грозах – порывистый.  

В ночное время суток температура воздуха понизится до +12… +18°С, а местами похолодает до +9… +11°С. Днём потеплеет до +23… +29°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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