«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинг проводится заранее, чтобы к первому дню жатвы недоработки на местах успели устранить и для тружеников полей были созданы все условия для качественной работы.

Геннадий Шпаковский, заведующий отделом Могилевского областного профсоюза работников АПК: Без человека любая – самая мощная техника – мертва. Она не сможет работать. А для того, чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить.

Виктор Кленовик, председатель Круглянского районного комитета профсоюза работников АПК:

Для механизаторов, после того, как выйдут в поле, каждый вечер здесь будут работать душ и баня.

После проверки профсоюзы дают рекомендации об устранении недочетов, устанавливают сроки. Эффективность таких мониторингов налицо: с каждым годом нарушений становится все меньше. В течение месяца профсоюзные работники планируют проверить все сельхозорганизации страны.