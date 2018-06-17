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«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

17 июня 2018 13:23
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Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций -1

Мониторинг проводится заранее, чтобы к первому дню жатвы недоработки на местах успели устранить и для тружеников полей были созданы все условия для качественной работы.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций -3

Виталий Фролов, механизатор СПК «Колхоз «Родина»:
Условия, конечно, хорошие: спецодежда, рукавицы – всё выдается.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций -5

Геннадий Шпаковский, заведующий отделом Могилевского областного профсоюза работников АПК:
Без человека любая – самая мощная техника – мертва. Она не сможет работать. А для того, чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций -7

Виктор Кленовик, председатель Круглянского районного комитета профсоюза работников АПК:
Для механизаторов, после того, как выйдут в поле, каждый вечер здесь будут работать душ и баня.

После проверки профсоюзы дают рекомендации об устранении недочетов, устанавливают сроки. Эффективность таких мониторингов налицо: с каждым годом нарушений становится все меньше. В течение месяца профсоюзные работники планируют проверить все сельхозорганизации страны.

# Профсоюзы в Беларуси

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