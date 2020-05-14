С помощью видеосвязи, мессенджеров. Как в Минской области проверяют людей на самоизоляции

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе» .

Игорь Позняк: Тест на прочность – это еще тест на ответственность. Виталий Анатольевич Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, расскажет, как же контролируют людей, которые по определению должны находиться дома, потому что они потенциальные источники опасности.

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности:

В общей системе предупреждения распространения коронавирусной инфекции задача органов внутренних дел – обеспечить надежный контроль режима самоизоляции лиц, в отношении которых действуют требования, определенные ограничения по медицинским показаниям.

Да, мы тоже отрабатывали алгоритмы работы с нуля, такого опыта у нас не было.

Игорь Позняк:

Сейчас все с нуля практически учимся.

«Соблюдение питьевого режима – момент, который часто забывается». К перенёсшим коронавирус на дом приезжают сотрудники поликлиник

Виталий Козлов:

Во взаимодействии с медицинскими службами, санитарно-эпидемиологическими уже есть сложившаяся система взаимодействия и наша система контроля данных лиц. К слову, на территории Минской области таких лиц почти 4.000.

Мы наработали практику физического контроля, у нас предусмотрены специальные наряды. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюдалась безопасность личного состава, осуществлять эти проверки.