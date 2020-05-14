С помощью видеосвязи, мессенджеров. Как в Минской области проверяют людей на самоизоляции

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк:
Тест на прочность – это еще тест на ответственность. Виталий Анатольевич Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, расскажет, как же контролируют людей, которые по определению должны находиться дома, потому что они потенциальные источники опасности.
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Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома, начальник милиции общественной безопасности:
В общей системе предупреждения распространения коронавирусной инфекции задача органов внутренних дел – обеспечить надежный контроль режима самоизоляции лиц, в отношении которых действуют требования, определенные ограничения по медицинским показаниям.
Да, мы тоже отрабатывали алгоритмы работы с нуля, такого опыта у нас не было.
Игорь Позняк:
Сейчас все с нуля практически учимся.
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Виталий Козлов:
Во взаимодействии с медицинскими службами, санитарно-эпидемиологическими уже есть сложившаяся система взаимодействия и наша система контроля данных лиц. К слову, на территории Минской области таких лиц почти 4.000.
Мы наработали практику физического контроля, у нас предусмотрены специальные наряды. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюдалась безопасность личного состава, осуществлять эти проверки.
Мы также используем другие возможности проверки соблюдения установленных ограничений посредством видеосвязи, по мессенджерам Viber, WhatsApp и так далее.
С начала реализации наших полномочий мы столкнулись с систематическими нарушениями. Возможно, граждане еще не осознавали последствий своего такого безответственного поведения и допускали выходы без масок, без соответствующих средств безопасности. С введением административной ответственности, конечно, более плотно мы начали работать с данной категорией лиц. И не скажу, что протокол ради протокола, чтобы установить факт нарушения и привлечь к ответственности. При разбирательстве по фактам отсутствия (а таких случаев у нас с момента реализации постановления, с конца марта) выявлено около 400, составлено 100 административных протоколов.
При разбирательстве в первую очередь оценивается, как своим поведением человек, который находится на самоизоляции, поставил под угрозу здоровье других граждан.
Игорь Позняк:
На данный момент, по большому счету, граждане соблюдают правила?
Виталий Козлов:
Да, за вчерашний день (13 мая – прим. ред.) всего лишь один случай нарушения самоизоляции, человек привлечен к административной ответственности.
Игорь Позняк:
А в масштабах Минской области?
Виталий Козлов:
В масштабах Минской области при плотном контроле это не один раз, а в течение суток мы этих людей проверяли.