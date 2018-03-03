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Как будут работать больницы и поликлиники Беларуси в большие выходные?

03 марта 2018 12:56
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Новости Беларуси. 3 марта, несмотря на субботу, у большинства белорусов рабочий день. Его перенос со следующей пятницы создаст трехдневный праздничный шлейф после 8 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будут работать больницы и поликлиники Беларуси в большие выходные?-1

В связи с большими выходными в Беларуси претерпел изменения привычный график работы учреждений здравоохранения. Когда именно будут вести прием врачи, можно уточнить на официальных сайтах поликлиник и больниц. К тому же, как нам сообщили в Министерстве здравоохранения, в выходные составы дежурных бригад врачей будут усилены в приемных отделениях клиник, травматологических пунктах и реанимациях.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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