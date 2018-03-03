Как будут работать больницы и поликлиники Беларуси в большие выходные?

Новости Беларуси. 3 марта, несмотря на субботу, у большинства белорусов рабочий день. Его перенос со следующей пятницы создаст трехдневный праздничный шлейф после 8 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с большими выходными в Беларуси претерпел изменения привычный график работы учреждений здравоохранения. Когда именно будут вести прием врачи, можно уточнить на официальных сайтах поликлиник и больниц. К тому же, как нам сообщили в Министерстве здравоохранения, в выходные составы дежурных бригад врачей будут усилены в приемных отделениях клиник, травматологических пунктах и реанимациях.