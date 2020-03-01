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Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя

01 марта 2020 18:34
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Новости Беларуси. На неделе по всей Беларуси прокатилась Масленица. Под Минском, например, отмечали праздник, который предвещает весну, с размахом (со сжиганием чучела зимы, этнической музыкой и традиционными славянскими забавами), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-1

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-3

Сергей Ермолович, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Спрабавалі сваю спрытнасць, хто будзе самы лепшы. Вось, напрыклад, трэба залезці было на слуптой будзе самы моцны, таму будзе пашана на ўвесь год будучы. Можна было паспрабаваць сваю інтуіцыю. Вось, напрыклад, на гаршках можна было сгуляць. Але калі ў вас інтуіцыі няма, тады і галава балела.

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-6

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-8

Каждый мог почувствовать себя художником. Гостям показывали технику (по-белорусски) «цацкавання». Ей пользовались наши предки, которые жили в Понеманье. Узорами, вырезанными на картошке, с помощью красок украшали семейные сундуки.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-11

Ольга Пранкевич, художник-оформитель Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Вось мы ўзялі ўжо наш трафарэт, напрыклад, вось гэтую кветачку. Макаем у фарбу. Куды б нам тут прыціснуць? Ну давайце сюды. Проста, вось так.

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-14

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-16

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

А здесь реконструкция Масленицы 1913 года. Офицеры Российской империи устроили полевой праздник во время увольнительной. Соответственно, с полевой кухней и блинами с красной икрой.

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-19

Валентин Серый, участник клуба военно-исторической реконструкции:
Это казан и печка под казан. В принципе, такими казанами, только намного больше, пользовались и в то время. В них готовилась густая похлебка. И бойцы ели, питались.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя-22

# Масленица в Беларуси # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

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