С песнями под гармонь! Показываем, как голосуют на участке, который находится прямо в лесу

Мы привыкли, что участки для голосования в основном работают в учреждениях образования, но пора разрушать стереотипы. Активную поддержку в нынешней электоральной кампании оказали лесхозы. В их структурных подразделениях открыто около 60 участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего их в Могилевской области – 15. На одном из них работает наш корреспондент Юлия Мычка. Она на прямой связи со студией.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся на одном из самых уникальных избирательных участков. Дело в том, что в деревне Гуслище Могилевского района он разместился на базе местного лесничества и находится прямо в лесу. Участок – один из самых малочисленных. В списках избирателей всего 230 человек – это жители близлежащих десяти деревень. Видимо, не в характере сельчан откладывать важные дела на потом. Досрочно здесь уже проголосовали 47 % избирателей. А те, кто не смог прийти сюда, ждут избирательную комиссию в гости. О своем желании голосовать на дому изъявили 86 человек.

Светлана Савицкая, председатель Гуслищанской избирательной комиссии № 5:

У нас есть две бабушки в возрасте, одной 90, второй 92. И они просили, несколько раз звонили и напоминали нам, чтобы мы 25-го приехали к ним. Несмотря на свою отделенность, на участке постарались создать праздничную атмосферу. Выборы проходят с белорусским колоритом. Тон и настроение избирательному процессу задают песня и гармонь. Артисты уже выполнили свой гражданский долг и проголосовали, а гармонист, как выяснилось, сам является челном избирательной комиссии.

Юрий Подольский, музыкальный руководитель народного ансамбля народной песни «Припевка»:

У нас есть хорошая песня «Нам друг без друга жить никак нельзя» из репертуара ансамбля «Беседа». Очень приятно приезжать на такие участки и видеть, что люди приходят на выборы добровольно, голосуют и не прячутся, как в нашей песне есть слова, «в своих удельных огородах». Всегда вместе, со своими односельчанами – это всегда приятно видеть.

Евгений Демидчик, национальный наблюдатель:

Я впервые наблюдатель, и это огромнейший опыт для меня. Одно дело – приходить и голосовать, а другое – быть наблюдателем на выборах, видеть, какую работу делает комиссия, изнутри. Это очень интересно и познавательно.