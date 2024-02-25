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Чувствуешь себя политически активным? Рассказываем, как можно реализоваться молодому человеку

25 февраля 2024 12:34
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Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из нашей выездной студии в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Как вы в целом оцениваете ход избирательной кампании и избирательную активность?

Чувствуешь себя политически активным? Рассказываем, как можно реализоваться молодому человеку-1

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:
Белорусское избирательное законодательство в очередной раз продемонстрировало свою эффективность. Мы не пошли по пути многих западных стран и не ввели административную ответственность (штраф) за неявку на выборы. Также, несмотря на введение единого дня голосования, мы сохранили право на досрочное голосование и в результате получили замечательные цифры. Более 40 % явка в период досрочного голосования и повышенная активность сегодня. Все это в целом демонстрирует доверие, которое демонстрируют белорусы той политической системе, которая сложилась в нашей стране.

Юлия Алексеюк:
Вы работаете со студентами. Как считаете, молодежь уже готова быть вовлеченной в избирательный процесс и политическую систему?

Вадим Михайловский:
Молодежь готова, и важно отметить, что белорусское государство создало все необходимые условия для политической самореализации молодежи. Если ты чувствуешь себя политически активным, пожалуйста, вступай в партию, общественную организацию. Прояви себя в трудовом коллективе, и даже в 18 лет тебя могут выставить кандидатом в местные Советы депутатов. Считаешь себя менее политически активным, приди на избирательный участок и прояви свою минимальную политическую волю.

Подробнее в видеоматериале.

# Выборы в Беларуси # общество

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