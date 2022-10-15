«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце

Новости Беларуси. Минчан объединила масштабная трудовая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице 15 октября городской субботник. Усилиями жителей чище становится во дворах, парках, скверах.
Новости Беларуси. Минчан объединила масштабная трудовая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице 15 октября городской субботник. Усилиями жителей чище становится во дворах, парках, скверах.
Особое внимание памятным местам. Работники культуры принимают участие в благоустройстве мемориального комплекса «Тростенец». В преддверии зимы убирают на территории мусор и опавшую листву.
Елена Матвеева, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Минска:
С особым трепетом мы это делаем в таких местах, как Тростенец, потому что сохранение исторической памяти, приобщение к ней даже тем, что мы делаем эти места чище, красивее, ухоженнее, говорят о том, что это важно для каждого человека, для каждого белоруса, для каждого минчанина. Мы будем всегда участвовать в субботниках и приносить пользу родному городу, отдавать дань памяти погибшим нашим соотечественникам.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Это уже стало хорошей, доброй традицией: и весной, и осенью участвовать в общегородских, общереспубликанских субботниках. Действительно, мы на этом месте уже работаем второй раз, оно знаковое. Вначале мы возложили цветы к монументу, где были расстреляны жители, партизаны. Отдали честь и память тем людям, которые были расстреляны, те люди, которые стояли и защищали нашу родину, чтобы мы могли мирно жить в нашей светлой синеокой Беларуси.
Трудовые бригады сегодня работают во всех района города. К коммунальным службам присоединились депутаты, коллективы многих предприятий, молодежь.
В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники. Принять участие может каждый.