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«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце

15 октября 2022 12:03
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Новости Беларуси. Минчан объединила масштабная трудовая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице 15 октября городской субботник. Усилиями жителей чище становится во дворах, парках, скверах.  

«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце-1

Особое внимание памятным местам. Работники культуры принимают участие в благоустройстве мемориального комплекса «Тростенец». В преддверии зимы убирают на территории мусор и опавшую листву.  

«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце-4

Елена Матвеева, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Минска:  
С особым трепетом мы это делаем в таких местах, как Тростенец, потому что сохранение исторической памяти, приобщение к ней даже тем, что мы делаем эти места чище, красивее, ухоженнее, говорят о том, что это важно для каждого человека, для каждого белоруса, для каждого минчанина. Мы будем всегда участвовать в субботниках и приносить пользу родному городу, отдавать дань памяти погибшим нашим соотечественникам.  

«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:  
Это уже стало хорошей, доброй традицией: и весной, и осенью участвовать в общегородских, общереспубликанских субботниках. Действительно, мы на этом месте уже работаем второй раз, оно знаковое. Вначале мы возложили цветы к монументу, где были расстреляны жители, партизаны. Отдали честь и память тем людям, которые были расстреляны, те люди, которые стояли и защищали нашу родину, чтобы мы могли мирно жить в нашей светлой синеокой Беларуси.  

«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце-10

Трудовые бригады сегодня работают во всех района города. К коммунальным службам присоединились депутаты, коллективы многих предприятий, молодежь.  

В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники. Принять участие может каждый.  

# Субботники в Беларуси # общество # Елена Матвеева # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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