«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце

Новости Беларуси. Минчан объединила масштабная трудовая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице 15 октября городской субботник. Усилиями жителей чище становится во дворах, парках, скверах.

Особое внимание памятным местам. Работники культуры принимают участие в благоустройстве мемориального комплекса «Тростенец». В преддверии зимы убирают на территории мусор и опавшую листву.

Елена Матвеева, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Минска:

С особым трепетом мы это делаем в таких местах, как Тростенец, потому что сохранение исторической памяти, приобщение к ней даже тем, что мы делаем эти места чище, красивее, ухоженнее, говорят о том, что это важно для каждого человека, для каждого белоруса, для каждого минчанина. Мы будем всегда участвовать в субботниках и приносить пользу родному городу, отдавать дань памяти погибшим нашим соотечественникам.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Это уже стало хорошей, доброй традицией: и весной, и осенью участвовать в общегородских, общереспубликанских субботниках. Действительно, мы на этом месте уже работаем второй раз, оно знаковое. Вначале мы возложили цветы к монументу, где были расстреляны жители, партизаны. Отдали честь и память тем людям, которые были расстреляны, те люди, которые стояли и защищали нашу родину, чтобы мы могли мирно жить в нашей светлой синеокой Беларуси.