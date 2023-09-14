С октября в Беларуси вступит в силу новый закон о банкротстве – вот что изменится

Новости Беларуси. Экономические суды Беларуси готовятся работать по принципиально новому закону о банкротстве. Он позволит решать проблему неплатежеспособности компаний на ранних стадиях. Документ вступает в силу с октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем заложены механизмы урегулирования кризисных ситуаций, которые позволят вывести убыточные предприятия на стабильную прибыль и сохранить рабочие места. Согласно новому закону, отслеживать проблему неплатежеспособности будут местные органы власти. Поддержку окажут не только государственным, но и частным компаниям. При необходимости им помогут разработать план санации и дальнейшую стратегию развития организации.

Юрий Кобец, заместитель п редседателя Верховного Суда Беларуси: Самый главный инструмент – это своевременность вхождения в процедуры санации. Что для нас очень важно, это не упустить время. Ситуация мобильная, экономика очень динамична. И всякое промедление чревато тем, что в конечном итоге некоторые моменты, особенно финансового восстановления предприятий, могут стать невозможными. Это и происходит в настоящее время по ныне действующему закону.

Алексей Сакович, председатель экономического суда Минской области:

На сегодня в экономическом суде Минской области на рассмотрении находится 93 дела об экономической несостоятельности и банкротстве. Пять из них находится в процедуре санации, 87 дел находится в процедуре ликвидации. Новый закон и его идеология, его направленность призваны прежде всего в защиту тех предприятий, которые попали в сложную финансовую ситуацию. Поэтому в соответствии с новым законом, я думаю, та статистика и цифры, которые были мной озвучены, поменяются.

Сейчас в нашей стране около тысячи предприятий находится в процедуре банкротства. Это юридические лица, которые давно прекратили реальную деятельность.