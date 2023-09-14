Латвия может закрыть погранпереход «Силене» на границе с Беларусью из-за увеличения числа беженцев

Новыми ограничениями на границе с Беларусью продолжают угрожать наши европейские соседи. Под предлогами, которые не имеют ничего общего с реальностью, по аналогии как это сделали поляки и литовцы, на этот раз в Латвии заявили о возможном закрытии пункта пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о переходе «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»).

Объяснений со стороны официальной Риги немного. Главной причиной там называют миграционный кризис. Латвия якобы фиксирует увеличение числа беженцев. При том, что все наши западные соседи уже отгородились заборами, но и этого мало.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что латвийская сторона не предоставила соответствующих доказательств и не пытается разрешить ситуацию дипломатическими методами. Похоже, что заезженную риторику о миграционном давлении с территории Беларуси в очередной раз используют для обострения ситуации.

С одной стороны, соседей не выбирают и надо пытаться выстраивать отношения, с другой, очевидно, что сопредельные страны не настроены на диалог. При этом новые ограничения вряд ли помогут разрешить существующие проблемы. Закрытие еще одного пункта прежде всего приведет к неудобствам простых граждан и обернется дополнительными проблемами для перевозчиков.