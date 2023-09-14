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Латвия может закрыть погранпереход «Силене» на границе с Беларусью из-за увеличения числа беженцев

14 сентября 2023 13:59
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Новыми ограничениями на границе с Беларусью продолжают угрожать наши европейские соседи. Под предлогами, которые не имеют ничего общего с реальностью, по аналогии как это сделали поляки и литовцы, на этот раз в Латвии заявили о возможном закрытии пункта пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о переходе «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»).

Латвия может закрыть погранпереход «Силене» на границе с Беларусью из-за увеличения числа беженцев-1

Объяснений со стороны официальной Риги немного. Главной причиной там называют миграционный кризис. Латвия якобы фиксирует увеличение числа беженцев. При том, что все наши западные соседи уже отгородились заборами, но и этого мало.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что латвийская сторона не предоставила соответствующих доказательств и не пытается разрешить ситуацию дипломатическими методами. Похоже, что заезженную риторику о миграционном давлении с территории Беларуси в очередной раз используют для обострения ситуации.

С одной стороны, соседей не выбирают и надо пытаться выстраивать отношения, с другой, очевидно, что сопредельные страны не настроены на диалог. При этом новые ограничения вряд ли помогут разрешить существующие проблемы. Закрытие еще одного пункта прежде всего приведет к неудобствам простых граждан и обернется дополнительными проблемами для перевозчиков.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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