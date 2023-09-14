Лукашенко – участникам исторической конференции: мы должны бескомпромиссно отстаивать правду
Новости Беларуси. Популяризация концепции истории белорусской государственности, продвижение национальных традиций и праздников, сохранение самобытной культуры. В преддверии Дня народного единства в Минске обсуждают проблемы и перспективы сохранения исторической правды и памяти Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам конференции направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что в преддверии Дня народного единства она станет еще одним уверенным шагом к осмыслению эпохальных событий прошлого, позволит дать ответы на самые сложные вопросы, послужит общему делу популяризации отечественной истории:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, белорусы, народ с богатой многовековой историей. Мы гордимся своим прошлым, великими достижениями и достойно пройденными испытаниями наших предков. Помним, в каких непростых условиях создавался ценностный фундамент белорусской государственности. Сегодня на его основе продолжаем национальное строительство и укрепляем суверенитет Беларуси. Однако современные вызовы глобального мира создают угрозу потери духовно-нравственного начала, без которого нет будущего у нашего народа и страны. Поэтому мы должны более принципиально и бескомпромиссно отстаивать правду, воспитывать подрастающее поколение на примере традиционных ценностей белорусов, их героических и трудовых подвигов. Ведущая роль в этой важной миссии принадлежит исторической науке.