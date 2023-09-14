Лукашенко – участникам исторической конференции: мы должны бескомпромиссно отстаивать правду

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, белорусы, народ с богатой многовековой историей. Мы гордимся своим прошлым, великими достижениями и достойно пройденными испытаниями наших предков. Помним, в каких непростых условиях создавался ценностный фундамент белорусской государственности. Сегодня на его основе продолжаем национальное строительство и укрепляем суверенитет Беларуси. Однако современные вызовы глобального мира создают угрозу потери духовно-нравственного начала, без которого нет будущего у нашего народа и страны. Поэтому мы должны более принципиально и бескомпромиссно отстаивать правду, воспитывать подрастающее поколение на примере традиционных ценностей белорусов, их героических и трудовых подвигов. Ведущая роль в этой важной миссии принадлежит исторической науке.