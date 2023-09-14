Представители различных диаспор провели встречу накануне Дня народного единства

Новости Беларуси. Прекратить распри и конфликты, не допустить дальнейшего преследования по языковому, национальному, расовому признакам – с таким обращением к жителям других стран выступили представители диаспор Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что многонациональная встреча состоялась в преддверии Дня народного единства. Наглядным примером взаимной поддержки, уважения и понимания представителей более 150 национальностей является Беларусь. Вне зависимости от отличий в менталитете, в традициях и внешне мы одна единая многоликая страна. Сохранение межнационального мира – основной фундамент для будущих поколений.

Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан»:

Мы, естественно, должны всегда делать так, чтобы в нашей родной Беларуси все жили мирно. Спокойно, как сегодня есть. И ничего здесь не менялось, потому что главное – стабильность и дружба между разными народами. И прекрасно, что этот день сегодня есть, День народного единства. Мы, люди разных национальностей, показываем всегда и везде, что мы живем в Беларуси и любим эту страну.

Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:

Это страна, которая дает нам мир, возможность творить, созидать, работать и думать о завтрашнем дне. Это страна, которая предоставила нам работу, полностью обеспечивает нас социальными благами. Поэтому все представители всех наших национальностей очень благодарны тому, что есть такой небольшой клочок земли.