Представители различных диаспор провели встречу накануне Дня народного единства
Новости Беларуси. Прекратить распри и конфликты, не допустить дальнейшего преследования по языковому, национальному, расовому признакам – с таким обращением к жителям других стран выступили представители диаспор Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что многонациональная встреча состоялась в преддверии Дня народного единства. Наглядным примером взаимной поддержки, уважения и понимания представителей более 150 национальностей является Беларусь. Вне зависимости от отличий в менталитете, в традициях и внешне мы одна единая многоликая страна. Сохранение межнационального мира – основной фундамент для будущих поколений.
Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан»:
Мы, естественно, должны всегда делать так, чтобы в нашей родной Беларуси все жили мирно. Спокойно, как сегодня есть. И ничего здесь не менялось, потому что главное – стабильность и дружба между разными народами. И прекрасно, что этот день сегодня есть, День народного единства. Мы, люди разных национальностей, показываем всегда и везде, что мы живем в Беларуси и любим эту страну.
Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:
Это страна, которая дает нам мир, возможность творить, созидать, работать и думать о завтрашнем дне. Это страна, которая предоставила нам работу, полностью обеспечивает нас социальными благами. Поэтому все представители всех наших национальностей очень благодарны тому, что есть такой небольшой клочок земли.
Приятным завершением встречи стало награждение победителей конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.