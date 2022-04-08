Есть и стенд о Языльской трагедии. В Старых Дорогах открылась экспозиция о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Новости Беларуси. В Стародорожском историко-этнографическом музее появилась новая экспозиция о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На выставке – несколько тематических разделов. Здесь представлена карта района сожженных деревень, их всего 29. Также оформлен стенд о Языльской трагедии, где в годы войны погибли почти 50 мирных жителей.

Есть и раздел со свидетельскими показаниями очевидцев. Все материалы предоставлены районной прокуратурой. Это архивные документы и фотографии.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

На территории Старых Дорог также было организовано гетто. Истории жертв гетто посвящены три стенда нашей экспозиции. Это анкеты погибших мирных жителей стародорожан, которые жили в гетто. Это памятник, который сейчас расположен на месте расстрела еврейского населения. Следующая позиция у нас посвящена праведникам народов мира. Людям, которые, рискуя своей жизнью, защищали евреев, прятали их, спасали им жизни.

Евгений Стахевич, прокурор Стародорожского района:

В ходе расследования уголовного дела по Республике Беларусь было допрошено более 13,5 тысяч свидетелей. В Стародорожском районе было допрошено более 100 свидетелей. Общее количество жертв мирного населения составило более 4 000 человек.