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С новым дизайном и защитой от подделок. В продаже появились новые талоны на проезд

28 февраля 2018 21:12
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Новости Беларуси. Теперь они стали удобнее для пассажиров: благодаря белому полю с обеих сторон четко виден оттиск компостера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

С новым дизайном и защитой от подделок. В продаже появились новые талоны на проезд -1

  

Кроме того, Минсктранс не оставил шансов мошенникам – на талонах появилась дополнительная защита. Несмотря на то, что в оборот введен новый документ на проезд, сумма оплаты осталась прежней – 60 копеек. Также действительны талоны старого образца.  

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Оксана Семашко

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