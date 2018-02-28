С новым дизайном и защитой от подделок. В продаже появились новые талоны на проезд

Новости Беларуси. Теперь они стали удобнее для пассажиров: благодаря белому полю с обеих сторон четко виден оттиск компостера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, Минсктранс не оставил шансов мошенникам – на талонах появилась дополнительная защита. Несмотря на то, что в оборот введен новый документ на проезд, сумма оплаты осталась прежней – 60 копеек. Также действительны талоны старого образца.