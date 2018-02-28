В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)

Новости Беларуси. Военная безопасность и оборона государства – эти темы были главными 28 февраля на учебном сборе руководителей областей и их заместителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие тренировки в Беларуси проходят регулярно. Помимо обсуждения тактических вопросов, предусмотрены и практические занятия. Например, на боевых позициях отшлифовать мастерство ведения боя.