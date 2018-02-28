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В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)

28 февраля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Военная безопасность и оборона государства – эти темы были главными 28 февраля на учебном сборе руководителей областей и их заместителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такие тренировки в Беларуси проходят регулярно. Помимо обсуждения тактических вопросов, предусмотрены и практические занятия. Например, на боевых позициях отшлифовать мастерство ведения боя.  

В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)-1

  

Андрей Ласенко, начальник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:  
Опыт последних современных конфликтов показывает, что в обороне страны принимают участие не только Вооруженные Силы, но и различного рода ополчения. У нас ярким помощником Вооруженным Силам являются территориальные войска.  

В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)-4

  

Участники сбора прошли теоретический курс. На встрече рассказали о потенциальных угрозах государству. А уж потом каждый продемонстрировал владение различными видами оружия.  

В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)-7

  

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:  
Мы узнаем новые положения политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны. Естественно, имеем возможность провести практические занятия со стрелковым оружием, это тоже очень важно. Ну и в целом те планы и задачи, которые ставятся ежегодно перед территориальной обороной.  

В Беларуси прошло первое в 2018 году занятие по территориальной обороне для глав регионов (фотофакт)-10

  

Отметим, что первый в 2018 году сбор прошел на Обуз-Лесновском полигоне. Летом запланировано командно-штабное учение, на котором войска территориальной обороны будут учиться защищать свои города.  

# общество # Фотофакт # Анатолий Лис # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Ласенко

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