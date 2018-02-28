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Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков

28 февраля 2018 21:10
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Новости Беларуси. Наша съемочная группа стала очевидцем запрещенной парковки большегруза вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков-1

  

Оставленный автомобиль мешал движению автобусов и троллейбусов. На место прибыли инспекторы ГАИ и эвакуатор. Оказывается, отныне автомобили свыше 3,5 тонн отправляют на штрафстоянку, а водителю за нарушение придется заплатить до 200 рублей.  

Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков-4

  

Владимир Задоровский, старший инспектор отдела ГАИ Московского РУВД:  
Недавно произошли изменения в законодательстве, которые касаются отбуксировки транспортных средств. Теперь они так же будут касаться грузового транспорта, автобусов, тракторов, которые стоят с нарушением правил дорожного движения.  

# общество # Фотофакт # ГАИ # Владимир Задоровский

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