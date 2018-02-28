Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков

Новости Беларуси. Наша съемочная группа стала очевидцем запрещенной парковки большегруза вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Наша съемочная группа стала очевидцем запрещенной парковки большегруза вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оставленный автомобиль мешал движению автобусов и троллейбусов. На место прибыли инспекторы ГАИ и эвакуатор. Оказывается, отныне автомобили свыше 3,5 тонн отправляют на штрафстоянку, а водителю за нарушение придется заплатить до 200 рублей.
Владимир Задоровский, старший инспектор отдела ГАИ Московского РУВД:
Недавно произошли изменения в законодательстве, которые касаются отбуксировки транспортных средств. Теперь они так же будут касаться грузового транспорта, автобусов, тракторов, которые стоят с нарушением правил дорожного движения.