Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков

Новости Беларуси. Наша съемочная группа стала очевидцем запрещенной парковки большегруза вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставленный автомобиль мешал движению автобусов и троллейбусов. На место прибыли инспекторы ГАИ и эвакуатор. Оказывается, отныне автомобили свыше 3,5 тонн отправляют на штрафстоянку, а водителю за нарушение придется заплатить до 200 рублей.