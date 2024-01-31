Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как вы считаете, ювелирные украшения – хороший подарок? Всегда ли это просто красивое что-то, что можно носить, либо это еще может нести какой-то смысл?

31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сюзанна Сацук, астролог:

Безусловно, смысл ювелирные украшения несут. Лучше дарить украшения, если ты знаешь, что человеку действительно это будет приятно. Например, знаку зодиака Лев можно дарить украшения, и он никогда от этого не откажется. Вообще, все зависит, конечно, от вкуса. Каждый человек закладывает определенные смыслы свои. Несмотря на то, что есть действительно какие-то общепринятые смыслы во всех оберегах, символах, но человек, покупая что-то, закладывает в это свой личный смысл. Для него это что-то значит.

Наталья Надольская:

Если это покупается для кого-то в подарок?

Сюзанна Сацук:

Для кого-то: это энергетика – все равно человек берет то, что хочет подарить тому человеку, которому дарит в итоге подарок.