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Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой?

31 января 2024 18:06
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31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, ювелирные украшения – хороший подарок? Всегда ли это просто красивое что-то, что можно носить, либо это еще может нести какой-то смысл?

Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой?-1

Сюзанна Сацук, астролог:
Безусловно, смысл ювелирные украшения несут. Лучше дарить украшения, если ты знаешь, что человеку действительно это будет приятно. Например, знаку зодиака Лев можно дарить украшения, и он никогда от этого не откажется. Вообще, все зависит, конечно, от вкуса. Каждый человек закладывает определенные смыслы свои. Несмотря на то, что есть действительно какие-то общепринятые смыслы во всех оберегах, символах, но человек, покупая что-то, закладывает в это свой личный смысл. Для него это что-то значит.

Наталья Надольская:
Если это покупается для кого-то в подарок?

Сюзанна Сацук:
Для кого-то: это энергетика – все равно человек берет то, что хочет подарить тому человеку, которому дарит в итоге подарок.

Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других – подробнее здесь.

# Украшения # Наталья Надольская

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