Первый форум работающей молодежи: «Молодежь – это будущее нашего предприятия»

Новости Беларуси. Адаптация молодых специалистов на производстве, повышение уровня их подготовки, социальная поддержка. Эти вопросы сегодня не остались без внимания на первом форуме рабочей молодежи. Его участниками стали 150 представителей минских предприятий. Они знакомятся с организацией работы и социально-культурной жизнью на промышленных гигантах столицы. Речь идет об обмене опытом и внедрении механизмов, которые способны не только привлечь молодежь в реальный сектор экономики, но и создать все условия для работы.

Александр Стахно, ведущий специалист по работе с молодежью кондитерской фабрики:

За участие в различных культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях – за все предусмотрены выплаты. Мы помогаем снимать жилье. Молодежь – это будущее нашего предприятия. И от того, как мы их примем, как окажем помощь в адаптации в коллективе, какова будет зарплата, такой будет и в будущем капитал нашего общества.

Павел Пассов, участник форума работающей молодежи:

Руководители, которые выступают перед нами, они дают информацию о том, каким образом построена работа на их предприятии. Конечно, что-то перенимаем, что-то можем улучшить, что-то, может, подсказать им.

На протяжении последних лет, выпускники школ отдают предпочтение экономическим специальностям. А с такими сферами, как образование, здравоохранение и сельское хозяйство свою судьбу связывает около 20% юношей и девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.