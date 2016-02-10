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На страже безопасности границ СНГ: «Мы планируем перевооружение воинских частей»

10 февраля 2016 07:10
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Новости Беларуси. Обновленный авиапарк, современные системы обнаружения и лучшие в своем классе зенитные ракетные комплексы. Беларусь на протяжении 21-го года обеспечивает безопасность западных границ Содружества Независимых Государств. 10 февраля в 1995 году было принято решение создать объединенную систему ПВО государств-участников СНГ. Формируют надежный небесный щит и разработки отечественного военпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы планируем дальнейшее перевооружение наших соединений и воинских частей на новые комплексы. Те задачи, которые стоят перед объединенной системой противовоздушной обороны и непосредственно перед расчетами нашей Республики Беларусь, будут выполнены.

# общество # Национальная безопасность # Олег Двигалев

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