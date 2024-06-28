Парашютизм, дрифтинг и подводное плавание. Что толкает заниматься экстремальными видами спорта?

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Расскажите, пожалуйста, что вас тянет в небеса или, наоборот, с небес на землю? Где вы себя чувствуете лучше – между небом и землей?

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Павел Бора, парашютист, видеооператор Минского аэроклуба:

Когда говорят фразу «спустись с небес на землю», я отвечаю, что это делаю регулярно по пять раз в день. Эта фраза на парашютистов не распространяется, потому что это наша обычная, ежедневная рутина.

Юрий Святокум:

Что вас туда тянет?

Павел Бора:

Адреналин в том числе. Все, кто занимается какими-то смежными видами спорта, где вырабатывается адреналин, так или иначе являются какими-то наркоманами. Потому что мы получаем те самые витамины и эмоции с помощью естественных каких-то увлечений. Мы прыгаем с парашютом, дрифтим, кто-то занимается подводным плаваньем, охотой. Каждый получает свою ту дозу витамина, которая позволяет ему продолжать жить жизнь ярко как ни крути. Потому что мы после какой-то классной тренировки, классного прыжка потом заряжены эмоционально, готовы просто создавать что-то новое, придумывать. Самые крутые идеи придумывать как раз таки после таких моментов. Потому что как ни крути у нас увеличивается метаболизм, ускоряется, мы получаем свои эндорфины, нужные нам витамины. Соответственно, мы готовы творить и просто жить эту жизнь с большим удовольствием.