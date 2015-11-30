Новости Беларуси. С наступлением холодов сотрудники МЧС стали чаще наведываться к одиноким и пожилым минчанам, которым сложно справляться с обслуживанием дома. Помимо контроля за соблюдением пожарных норм спасателям часто приходится выполнять роль помощников.

В этом доме чета Хомчик прожила более четверти века. В 2015 году пара отпраздновала 65-летие совместной жизни. Мария Алексеевна и Михаил Павлович друг другу единственная поддержка. Трое сыновей по состоянию здоровья нечастые гости в родительском доме, поэтому справляться с бытовыми трудностями приходится самостоятельно, опираясь лишь на трость и вторую половину.

Мария Хомчик:

Самый младший помогает, сегодня как раз убирал. По вторникам приходит девушка, хоть как, но уберут.

Визиту сотрудников МЧС пенсионеры удивились, однако приняли гостеприимно – любой помощи и вниманию здесь признательны. Даже собака Жучка при виде людей в форме сменила гнев на милость и позволила осмотреть домовладения хозяев.

Сотрудники МЧС отметили наличие неработающих пожарных извещателей. В частном доме, где живут одинокие престарелые люди, а отопление газовое, отсутствие таких мер безопасности может стать роковым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К сожалению, таким людям как семья Хомчик важнее работающий телевизор, нежели исправный пожарный извещатель. Впрочем, и эту проблему сотрудники МЧС ликвидировали. Коротать зимние вечера людям, которые редко выходят за пределы дома, будет гораздо приятнее.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Наша основная задача, конечно же, прежде всего помогать людям, поэтому, посещая такие домовладения, мы обращаем внимание на вопросы пожарной безопасности, но прежде всего мы помогаем людям устранить эти недочеты по пожарной безопасности, конечно же, оказать помощь в таких житейских вопросах, как принести воды, наколоть дров, если требуется, и, конечно же, заменить батарейки в автономном пожарном извещателе.

Люди, потерявшие здоровье и оставшиеся без поддержки близких, всегда в поле зрения сотрудников МЧС. Но специалисты призывают не быть равнодушными всех минчан. Ведь если о помощи не просят, не значит, что в ней не нуждаются.

Алена Сырова Игорь Сенюто